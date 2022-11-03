СберПервый — лучший банк в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах
Совет отцов призван объединить активных мужчин губернии.
В Самарской области начал работу Совет отцов
Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки.
Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке
В турнире приняли участие почти 40 спортсменов.
В Сызрани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина
В лонг-лист было отобрано 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра.
САТОБ: балет «Дон Кихот Ламанчский» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска»
Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
Прошел региональный этап «Игр ГТО»
Участники состязались в нескольких видах спорта: прохождение полосы препятствий, приседание, перс, стрельба, дартс, сдача нормативов, разбор автомата на время.
В Самарской области прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
в Самарской области охотники спасли лосенка
В Самарской области охотники спасли лосенка
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.19
EUR 60.92
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

СберПервый — лучший банк в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG

3 ноября 2022 12:11
154
СберПервый — лучший банк в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG

СберПервый стал победителем премии Frank Premium Banking Award 2022 в номинации «Лучший банк для клиентов Top Affluent». Награда присуждена по итогам исследования Frank Research Group. Top Affluent — сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн рублей.

"В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания для клиентов с состоянием до $1 млн в крупнейших российских банках. Эксперты оценивали репутацию банка, линейку инвестиционных продуктов, небанковские привилегии, консультации по инвестиционным и небанковским продуктам, профессионализм персональных менеджеров, цифровые сервисы и другие аспекты обслуживания", - Мария Поденко, Руководитель СберПервого.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

По итогам III квартала 2022 года число клиентов СберПервого превысило 118 тыс. человек. При этом показатель удовлетворенности клиентов (CSI) составил рекордные 98,9%.

Frank RG — российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбер стал 6-кратным лауреатом XIII международной премии InterComm.
02 ноября 2022, 15:49
Проект «Дань Волге в День Волги» получил награду премии InterComm
Сбер стал 6-кратным лауреатом XIII международной премии InterComm. Финансы и Банки
395
Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно.
01 ноября 2022, 18:16
Новые телевизоры от Сбера поступили в продажу
Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно. Финансы и Банки
455
Наибольшая популярность безналичной оплаты отмечается в онлайн.
01 ноября 2022, 15:28
Клиенты Сбербанка в Поволжье стали чаще оплачивать покупки безналично
Наибольшая популярность безналичной оплаты отмечается в онлайн. Финансы и Банки
430
В центре внимания
Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть
3 ноября 2022  11:11
Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть
181
7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта
3 ноября 2022  10:00
7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта
197
Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего
3 ноября 2022  09:48
Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего
497
Победителем стала работа Артура Музипова из Республики Башкортостан «Покровительница кочевников».
2 ноября 2022  18:38
Самарский проект занял второе место в Фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»
413
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
2 ноября 2022  10:56
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
342
Весь список