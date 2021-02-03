SberPay — герой нового ролика Сбера и Веры Брежневой

73

Сбер выпустил новый ролик с участием Веры Брежневой, которая представила один из платёжных сервисов — SberPay — оплату онлайн с помощью приложения СберБанк Онлайн.

В ролике популярная певица продемонстрировала, как можно легко и просто совершать онлайн-покупки, не используя привычную пластиковую карту. Ведь иногда карта лежит так неудобно, что простое действие превращается в настоящую борьбу, в которой выигрывает тот, кто пользуется современным цифровым сервисом SberPay.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"Онлайн-покупки становятся всё более популярными, более того, 2020 год всем нам показал, что иногда — это единственный способ приобрести тот или иной товар или услугу. Все, кто шопится онлайн, знают, как неудобно бывает искать пластиковую карту или запоминать её номер, чтобы ввести необходимые для покупки данные. Поэтому Сбер запустил собственный платёжный сервис SberPay, с помощью которого можно, не используя карту, быстро, удобно и безопасно оплатить любую покупку через СберБанк Онлайн. Сервис SberPay, который мы представили рынку полгода назад, подключило более 65 тысяч партнёров, и их число продолжает расти. Наши клиенты оценили новый способ онлайн-шопинга: каждая 7-я покупка на площадке, где есть SberPay, уже оплачивается с помощью нового платёжного метода".

SberPay позволяет клиентам Сбера максимально удобно и безопасно оплачивать свои покупки как в онлайн-, так и офлайн-магазинах. Основные преимущества SberPay: оплата происходит в три касания — больше не надо вводить номер карты и код из СМС; данные защищены — при оплате не сообщаются данные карты продавцу или стороннему сервису, а сама оплата происходит не на сайтах, а в СберБанк Онлайн; доступно всем пользователям СберБанк Онлайн. Cервис SberPay имеет также опцию бесконтактной оплаты офлайн, она доступна всем владельцам Android-смартфонов c поддержкой NFC, пользователям приложения СберБанк Онлайн. Процесс оплаты также полностью безопасен: данные карты остаются внутри Сбербанка. Перед оплатой на экране смартфона отображается сумма и валюта операции.