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СберИндекс: На первичном рынке жилья в России замедлился рост цен

24 ноября 2021 14:54
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При этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке. 

По данным СберИндекс, на первичном рынке жилья в России замедлился рост цен. При этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке. 

Михаил Матовников, главный аналитик Сбербанка

«Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре. Цены на первичку в среднем по России выросли всего на 0,9% к сентябрю до 87,3 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения с января по сентябрь цены на квартиры в новостройках ежемесячно росли на 2,4-4%».

По его словам, в Москве эти изменения менее ярко выражены, но также заметны: в октябре первичка выросла на 1,1% к сентябрю до 224 тысяч рублей за «квадрат», в то время как за первые девять месяцев она в среднем росла на 1,7% ежемесячно.

 

Теги: СберБанк

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