SberGames научит школьников и студентов находить идеи для бизнеса в игровой индустрии

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Акселерационные программы SberZ (для школьников 8‒11-х классов) и SberStudent (для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов) открывают трек, посвящённый игровым и околоигровым сервисам. В дополнение к базовой программе по основам предпринимательства участники трека узнают о трендах игровой индустрии и устройстве метавселенных, а также поработают с менторами из компании — разработчика видеоигр SberGames.

Акселерация SberZ и SberStudent проходит в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап теоретический, он состоит из онлайн-лекций и знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором — участники объединяются в команды и работают над MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») своих стартапов.

Участникам Gaming-трека, помимо основной программы, будет доступен дополнительный курс о разработке игр (включая мобильный сегмент) и трендах в игровых сервисах, а его участники, прошедшие отбор на второй этап, смогут доработать свой продукт вместе с экспертами рынка геймдева.

Лучшие команды проходят на третий этап — выступают на демодне, где представляют свои разработки руководству Сбера, инвесторам, первым лицам технологических компаний и ректорам российских вузов. Команды-победители разделят денежный призовой фонд от Сбера, школьные команды также получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — гранты на развитие стартапов от Moscow Seed Fund. Программы SberZ и SberStudent бесплатные, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, его помогут создать в ходе программы.

Молодые люди, которые хотят получить приоритет в отборе и сразу пройти на второй этап, могут принять участие в хакатоне, по условиям которого нужно разработать игру за 48 часов. Эксперты SberGames отсмотрят предложенные участниками проекты и выберут лучшие — для потенциального сотрудничества в будущем.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"По данным Drake Star Partners, в 2021 году в игровой индустрии состоялись сделки на $85,4 млрд — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это растущий рынок с высоким экспортным потенциалом. Молодые люди, которые сегодня увлечены играми, могут сделать свои хобби профессией или создать востребованный стартап, а мы готовы поддержать их на этом пути".

Трек, организованный SberGames, — это второе индустриальное направление, которое дополняет программы акселераторов. Молодые люди, которые интересуются технологиями искусственного интеллекта (AI), также могут принять участие в треке, который реализуется в партнёрстве с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8‒11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников. Лучшие команды презентуют свои стартапы на демо-дне, получают денежные призы, дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы. В 2021 году в программе приняло участие 14 тысяч школьников из 85 регионов России.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на демо-дне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняло участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России.

SberGames — новый игрок в индустрии видеоигр, часть индустрии развлечений Сбера, центром которой является управляющая компания СберИнтертейнмент, дочерняя структура банка. Компания вошла в состав экосистемы Сбера в 2021 году в качестве игрового издательства. Основная направленность компании — разработка игр для мобильных устройств и ПК силами внутренних и сторонних студий, а также их издательство, в том числе на международных рынках. Руководитель SberGames — Алиса Чумаченко, основатель компании Game Insight и дата-платформы GOSU Data Lab.