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SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе

10 декабря 2021 14:37
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Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно.

12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность. 

В программе предусмотрено 15 панельных сессий: 

«Дизайн всего» (открывающая сессия);

Digital Avatar (цифровой аватар);

«Продуктовый дизайн»;

CGI (computer-generated imagery);

CX/UX research (исследование клиентского опыта);

VR (virtual reality, виртуальная реальность);

«Шрифтовой дизайн»;

«Архитектура»;

«Дизайн-системы»;

«Дизайн-менеджмент»;

«Звуковой дизайн»;

«История дизайна»;

«Коммуникационный дизайн»;

Fashion (мода);

«Промышленный дизайн».

Теги: СберБанк

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