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Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

24 сентября 2021 13:35
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Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

В рамках рейтинга была проведена независимая экспертиза эффективности системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента в 59 крупнейших компаниях страны. Система Сбера в этой области была оценена в 100%, что соответствует классу А1 - «Организации/Компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции».

Независимая экспертиза проведена в соответствии с критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Ознакомиться с результатами оценки можно на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса в разделе «Антикоррупционный рейтинг», а также на сайте Сбера в разделе «Комплаенс».

Теги: СберБанк

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