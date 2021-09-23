СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств

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23 сентября СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с повышенной процентной ставкой. Диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых. Акция продлится до 31 октября 2021 года включительно.

Вклад «Промо Управляй» можно открыть на 6 или 12 месяцев. Средства можно пополнять и снимать вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма не ограничена, валюта вклада — рубли. Открыть вклад можно только в офисах СберБанка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

В этом промовкладе нам удалось объединить, казалось бы, несовместимые вещи: высокую ставку по вкладу и свободу использования средств на счёте. Как правило, снимать средства с промовкладов нельзя, за исключением процентов, что неудобно, ведь деньги могут понадобиться в любой момент. Пополнение тоже зачастую невозможно. Вклад "Промо Управляй" обладает большей гибкостью: нужно только правильно выбрать неснижаемый остаток, после чего можно спокойно распоряжаться остальной суммой исходя из своих доходов и расходов, получая при этом гарантированный процентный доход. Мы расширяем линейку наших промо предложений, чтобы каждый клиент выбрал продукт, подходящий под его цели

Подробнее о вкладе — на сайте СберБанка.