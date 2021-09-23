Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
Ремонт в Нефтегорском центре занятости населения был направлен на то, чтобы сделать процесс получения услуг  более комфортным.
В Нефтегорске после капремонта открылся центр занятости населения
При этом к процедуре отбора допущено 960 участников, что стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет. 
1565 студентов Самарской области подали заявки на конкурс «Студент года 2021» 
В течение двух дней слушатели узнали о том, как организовывать масштабные события, которые смогут привлекать гостей из других регионов в Самарскую область.
В Самаре состоялся обучающий семинар по событийному туризму
Диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых.
СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств
Выставка «Сургут. Нефть и Газ –2021» является одним из крупнейших событий индустрии.
"Электрощит Самара" представил инновационные разработки на выставке «Сургут. Нефть и Газ - 2021»
Открытие приурочено к 70-летию основного теплоисточника города – Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
«Т Плюс» открыл выставку картин Андрея Попова «Теплые чувства» в Новокуйбышевске
Сбербанк активно развивает роботизированные коммуникации в собственных процессах взыскания и успешно экспортирует технологию.
Объем роботизированных коммуникаций среди клиентов Сбера вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.16
EUR 85.2
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств

23 сентября 2021 17:49
121
Диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых.

23 сентября СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с повышенной процентной ставкой. Диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых. Акция продлится до 31 октября 2021 года включительно.

Вклад «Промо Управляй» можно открыть на 6 или 12 месяцев. Средства можно пополнять и снимать вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма не ограничена, валюта вклада — рубли. Открыть вклад можно только в офисах СберБанка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

В этом промовкладе нам удалось объединить, казалось бы, несовместимые вещи: высокую ставку по вкладу и свободу использования средств на счёте. Как правило, снимать средства с промовкладов нельзя, за исключением процентов, что неудобно, ведь деньги могут понадобиться в любой момент. Пополнение тоже зачастую невозможно. Вклад "Промо Управляй" обладает большей гибкостью: нужно только правильно выбрать неснижаемый остаток, после чего можно спокойно распоряжаться остальной суммой исходя из своих доходов и расходов, получая при этом гарантированный процентный доход. Мы расширяем линейку наших промо предложений, чтобы каждый клиент выбрал продукт, подходящий под его цели

Подробнее о вкладе — на сайте СберБанка.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
34
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
250
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
226
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
273
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
653
Весь список