Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения

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Сбербанк запустил в интернет-банке СберБизнес сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырёх субъектах РФ, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

С помощью сервиса Сбербанка предприниматель может подать заявление для перехода на АУСН, получать информацию о налоговых начислениях и оплачивать их в несколько кликов. Кроме того, сервис позволяет возложить на банк часть функций налогового агента, например, при исчислении налога на доходы физических лиц за своих работников. Сумму налога ФНС России назначит самостоятельно на основании данных, переданных банком или налогоплательщиком через кассу или личный кабинет.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"В Сбербанке обслуживается более 2,7 млн индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса. Имея возможность оценивать запросы бизнеса изнутри, мы постоянно взаимодействуем с Федеральной налоговой службой для выработки решений, направленных на поддержку этого сегмента. Внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения — как раз тот шаг, который поможет небольшим компаниям снизить издержки. Мы рады предложить своим клиентам специальный сервис, который позволит в полной мере воспользоваться преимуществами применения нового режима налогообложения: почти полностью отказаться от отчётности, а в отдельных случаях и от услуг бухгалтера и кадрового работника, а также сэкономить за счёт нулевых ставок по страховым взносам".

Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы:

"Мы уделяем большое внимание внедрению технологических решений, повышающих удобство взаимодействия предпринимателей и налоговой службы. И наш новый сервис — автоматизированная упрощённая система налогообложения — пример такого решения. Рад отметить, что российские банки активно включаются в эту работу и поддерживают инициативы ФНС. Совместными усилиями мы высвобождаем время бизнесменов и позволяем им заниматься развитием своего дела, а не расчетом налогов. Так, благодаря внедрению АУСН налогоплательщики будут избавлены от заполнения десяти форм отчетности, а также от уплаты страховых взносов за работников и индивидуальных предпринимателей, которые уже включены в ставку налога. Пока сервис запускается в четырех регионах, но мы планируем впоследствии тиражировать его и на другие субъекты Российской Федерации".

С 1 июля 2022 года возможностью применения АУСН могут воспользоваться вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С 1 января 2023 года такая возможность появится и у остальных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в регионах эксперимента.

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