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Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

10 февраля 2021 09:58
95
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.

Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели

Николай Васёв, Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов».

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно по ссылке.

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По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.
9 февраля 2021  18:57 
Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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