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Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

16 ноября 2021 10:20
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Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Теперь заёмщики СберБанка могут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у СберБанка.

Процедура очень проста: 

  • продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

  • банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

  • долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город. Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у СберБанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно». 

Теги: СберБанк

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