Сбербанк займется развитием личностного потенциала самарских педагогов

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В Самарской области при поддержке Сбербанка и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» стартовало обучение управленческих команд школ и детских садов в рамках Программы по развитию личностного потенциала. Главная задача обучения – сформировать команду руководителей, тьюторов и педагогов новой формации, способных обеспечить развитие потенциала каждого ученика для подготовки его к жизни в современном стремительно меняющемся мире. Такой подход позволит детям осознанно ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями и поведением при взаимодействии с социумом.

По завершению обучения каждая управленческая команда разработает проект по развитию личностно-развивающей среды в своей образовательной организации.

Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Старт обучения в рамках программы по развитию личностного потенциала в Самарской области – это совершенно новый этап развития системы образования региона с применением профессиональных методик обучения и подготовки педагогических кадров. Преподаватели, которые принимают участие в проекте, приступили к изучению нового набора инструментов, новых технологий, которые они смогут применить в будущем на практике при работе с подрастающим поколением».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Участие в программе дает возможность образовательным организациям изменять образовательную среду, перезапускать профессиональную инициативу учителей и воспитателей; вводить новые формы работы с родителями, создавать профессиональные обучающиеся сообщества, мотивированные на работу по развитию личностного потенциала. Именно образовательная среда является одной из ключевых основ программы, обеспечивающей глубину и устойчивость изменений. И, конечно, главный благополучатель «плодов» программы – ребенок, наши с вами дети».

Елена Пинская, заместитель министра образования и науки Самарской области:

«Мало получить знания – надо наработать умения, а в процессе опыта сформировать навыки управления созданием личностно-развивающей образовательной среды. Каковы наши ожидания в отношении обучения управленческих команд? Прежде всего, мы бы хотели почувствовать эмоциональный командный настрой на познание нового, готовность прокачать имеющиеся компетенции и сформировать новые. Мы ждем применения в реальной практике методик, инструментариев и ресурсов, позволяющих проектировать среду. А главное – трансформации существующей среды, нацеленности ее на развитие личностного потенциала. Мы, в свою очередь, обязательно обеспечим участникам проекта методическое сопровождение и, конечно, условия для распространения нового опыта в процессе реализации всего проекта».

Программа по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» будет реализовываться в Самарской области в течение трех лет под руководством ведущих университетов России. Уже в этом году обучение пройдут управленцы из 18 образовательных учреждений региона, в том числе из 10 школ и 4 детских садов. Планируется, что к 2024 году в реализацию Программы будут вовлечены 75 образовательных организаций Самарской области.