СберБанк зафиксировал рост кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2,3 раза

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По данным сервиса ДомКлик Сбербанка, объём выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе-мае 2021 года составил 47,7 млрд рублей — 13,3 тысячи кредитов. Показатель почти больше результата за аналогичный период почти в 2,3 раза в суммарном выражении и в 1,8 раза — в количественном.

В СберБанке фиксируют рост выдач ипотечных кредитов в рамках государственной программы ʺСемейная ипотекаʺ. За январь-май 2020 года СберБанк выдал 7,5 тысячи кредитов на сумму 20,9 млрд рублей, что гораздо меньше показателей за аналогичный период этого года.

Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент предложил расширить программу. Если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на граждан, у которых рождается первенец. Это сделает доступными льготные условия ещё большему количеству российских семей и будет способствовать исполнению показателей национальных проектов ʺЖилье и городская средаʺ, а также ʺДемографияʺ.