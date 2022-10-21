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Сбербанк зафиксировал двукратный рост в сервисе рассрочки для бизнеса

21 октября 2022 14:46
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Сервис доступен ИП и ООО с расчётным счётом в Сбербанке, которые открыли бизнес не менее 6 месяцев назад

Объем открытых лимитов, выданных через сервис Сбербанка для предпринимателей «Рассрочка для бизнеса», превысил 6,5 млрд рублей. При этом за 3 квартал было оформлено 2 тысячи рассрочек на 4 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом портфель вырос в два раза.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Онлайн-продажи в сегменте B2B сегодня находятся на восходящем тренде. Мы связываем это с увеличением количества и активным развитием отраслевых B2B-маркетплейсов для компаний сельскохозяйственной, металлургической и транспортной отраслей. Наш сервис "Рассрочка для бизнеса", с одной стороны, помогает предпринимателям получить быстрый доступ к финансовым средствам, а с другой — повышает конкурентоспособность онлайн-площадок поставщиков продукции. Уже сейчас к сервису подключено 55 партнеров, а число предпринимателей, которые пользуются рассрочками составило почти 4 тысяч компаний».

Воспользоваться рассрочкой просто. Достаточно авторизоваться на маркетплейсе по СберБизнес ID, при оформлении заказа выбрать способ оплаты «В рассрочку», подписать кредитный договор (если кредитная линия ещё не открыта) и нажать кнопку «Оплатить».

Сервис доступен ИП и ООО с расчётным счётом в Сбербанке, которые открыли бизнес не менее 6 месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке.

К сервису уже подключены такие компании, как «Газпром нефть», «Технониколь», «Северсталь», «Поле.рф», «СберМаркет» и др.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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