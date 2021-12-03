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Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%

3 декабря 2021 13:30
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Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%

Сбер в 2021 году укрепил лидерство на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Портфель кредитования банка по МСП с начала года вырос на 39% и составил 2,9 трлн рублей. Эта цифра на 800 млрд рублей больше, чем год назад. При этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.

Кредитование малого и среднего бизнеса приоритетно для банка. Наш кредитный портфель МСП не просто растёт последние несколько лет, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются. Сегодня наш портфель МСП уже приближается к цифре три триллиона рублей. Мы продолжаем принимать активное участие в реализации программ льготного кредитования — кредитный портфель МСП с господдержкой составляет более 750 млрд рублей. Недавно мы присоединились к возобновленной программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 8,5%, реализуемой Корпорацией МСП и Банком России. В банк уже поступили заявки от предпринимателей на общую сумму более пять миллиардов рублей. Кроме того, с начала года мы провели более 14 тысяч реструктуризаций для предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 25 млрд рублей, - Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Сбер активно развивает и внедряет новые продукты и сервисы для малого и среднего предпринимательства. Так, длительность осуществления платежа была сокращена до одной секунды и сам платёж для клиентов стал доступен в режиме 24 на 7. Для клиентов малого и микробизнеса в Сбере доступен онлайн-процесс кредитования, по которому половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от трёх минут. В интернет-банке СберБизнес за три года в «цифру» было переведено практически 100% финансовых продуктов, стали доступными для клиентов более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. Сейчас число пользователей СберБизнес составляет 2,4 млн клиентов.

Теги: СберБанк

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