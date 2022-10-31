Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники фестиваля, школьники в возрасте от 7 до 18 лет, могли продемонстрировать свои таланты в конкурсах.
В Самаре и Сызрани вручили дипломы еще двум победителям областного этапа фестиваля «Звезда спасения»
1 ноября в Самарском зоопарке состоится День лисицы.
Анонс культурных событий в Самарской области на этой неделе
Самарский университет выполнит мероприятия одной трети программы по созданию Центра НТИ, финансируемой на средства господдержки.
Самарский университет примет участие в создании Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии"
Территория возле бывшего радиоцентра давно полюбилась местным жителям. Многие приходят сюда, чтобы прогуляться, отдохнуть или порыбачить.
В поселке Новосемейкино планируют благоустроить территорию возле озера в районе бывшего радиоцентра
На прошлой неделе в СОУНБ состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди.
Самарские онкологи напоминают: ранняя диагностика рака молочной железы помогает полностью излечить заболевание
Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтировали мост через реку Крымза.
В Самарской области ввели в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Урал» – Варламово – Сызрань
В рамках акции к волонтерской деятельности привлекаются осужденные женских исправительных колоний, которые добровольно вызвались вязать шерстяные носки.
Благотворительный Фонд «Вера» совместно с исправительными учреждениями региона организовали гуманитарную акцию
Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин.
Сбербанк выявил, что компании малого бизнеса в сфере торговли предпочитают работать офлайн
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбербанк выявил, что компании малого бизнеса в сфере торговли предпочитают работать офлайн

31 октября 2022 14:05
143
Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин.

Сбербанк провёл опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выявил, что большинство предпринимателей предпочитают работать офлайн (61%), 29% выбирают онлайн-каналы и лишь 10% компаний совмещают оба формата.

Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин — доля таких компаний составляет 93%. В остальных случаях выручка приходится на дистрибуцию и франшизы. При этом 34% компаний, которые работают офлайн, имеют дополнительно продажи в онлайн-каналах. Также, согласно статистике, 72% компаний, которые уже используют онлайн-каналы для продажи, планируют и дальше развивать это направление. Этот же показатель среди компаний, работающих только офлайн, в два раза ниже — 36%.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Основная причина отсутствия или низкого уровня онлайн-продаж — нехватка у компании ресурсов для их организации. В других случаях товар не подходит для продажи онлайн, предприниматель оценивает финансовые затраты на их организацию как высокие или у бизнесмена просто нет возможности разобраться в вопросах выбора или настройки онлайн-каналов. Действительно, для выхода в онлайн необходимо изучить много новой информации, организовать работу с поставщиками, искать финансирование и многое другое. Чтобы облегчить жизнь малому бизнесу и помочь своим клиентам, Сбербанк предлагает предпринимателям специальное решение для интернет-торговли, которое поможет продавать на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях компании».

Для того чтобы предпринимателям было проще выходить на маркетплейсы и переводить бизнес в онлайн-каналы, Сбер предлагает решение для интернет-торговли. В нём доступны сервисы для увеличения продаж, также с помощью него можно подключить инструменты приёма онлайн-оплаты от ЮKassa, чат-бот для сайта и мессенджеров СберБизнесБот и сервис для увеличения продаж на сайте СберЛид.

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию со специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на рассчетно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходит с 11 по 18 ноября.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли
31 октября 2022, 10:44
В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли
Процесс девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли. Финансы и Банки
182
В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили специальные предложения для своих клиентов.
28 октября 2022, 14:39
«Зелёный день» от Сбера пройдет 11 и 12 ноября
В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили специальные предложения для своих клиентов. Финансы и Банки
575
Существует несколько основных направлений, в которых используются кредитные средства.
28 октября 2022, 14:17
Зачем бизнесу брать кредит
Существует несколько основных направлений, в которых используются кредитные средства. Финансы и Банки
550
В центре внимания
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
183
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
498
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2290
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
620
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
708
Весь список