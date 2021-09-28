СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам

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Теперь ипотечным заёмщикам необязательно предоставлять документы о владении русским языком, а также документы об образовании. Напомним, оформить ипотечный кредит в банке могут граждане любых государств. Для этого иностранцам необходимо получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и рабочему стажу.

Иностранным гражданам доступны такие программы, как «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

Расширилась и география действия программы. Теперь ипотека для иностранцев доступна жителям Поволжья. Кредит можно оформить в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

"Мы доработали нашу ипотечную программу.Теперь любой иностранный гражданин, получающий зарплату через СберБанк может приобрести жильё в России. Запрос на такие виды кредитов достаточно высокий, и мы рады, что число счастливых обладателей квартир, полученных с нашей помощью, значительно увеличится".

Ранее выдача иностранным гражданам ипотеки была возможна в Москве, Подмосковье, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, в списке есть такие регионы, как Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и Архангельская обрасти. Также такой ипотечный кредит доступен в городе Санкт-Петербурге, Архангельской области, республиках Карелия, Коми и Ненецком автономном округе.

Подать заявку на ипотеку иностранные граждане могут онлайн на сайте DomClick.ru.