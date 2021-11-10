Сбербанк традиционно проведет «Зеленый день» 11 и 12 ноября

218

Сбербанк в 2021 году отмечает 180-летие. К этой дате приурочена традиционная акция «Зеленый день», которая состоится 11 и 12 ноября. В рамках «Зеленого дня» пользователей ждут специальные предложения и акции, получить которые, можно не выходя из дома.

Подарки россиянам подготовили сервисы и компании экосистемы Сбера. Также специальные предложения будут распространяться на банковские продукты – вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты.

В общей сложности банк подготовил более 40 предложений. К примеру, в праздничные даты можно будет оформить подписку «СберПрайм» по специальной цене.

Специальные условия предлагаются и по кредитам. Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит по сниженной ставке на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» специальная ставка будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки, которая также будет снижена.

В «Зелёный день» от Сбербанка можно получить бонусы за оформление новой дебетовой или молодёжной СберКарты. В частности, при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты клиенту будет начислено 1 800 бонусов от «СберСпасибо». А действующие держатели дебетовой или молодежной СберКарты при оплате покупок у партнеров экосистемы Сбера смогут вернуть бонусами от «СберСпасибо» больше, чем в обычные дни.

Масштабы «Зелёного дня» с каждым годом растут. Подробную информацию о всех скидках и акциях аналога «черной пятницы» можно узнать на сайте банка.