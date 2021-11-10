Я нашел ошибку
Главные новости:
Обязательную вакцинацию работающих пенсионеров должны обеспечить их работодатели.
В Петербурге не предусмотрены санкции против неработающих непривитых пенсионеров
Для тех, кому требуется помощь специалистов ковид-центра.
Бесплатные автобусы для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса запустили в Белгородской области
К участию в фестивале допускаются любители активного образа жизни от 50 лет, проживающие на территории Самарской области.
На онлайн-площадках проходит областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка
11 ноября, 18,30.
В прямом эфире из ЦУР СО на вопросы жителей ответит Армен Бенян
Сбербанк традиционно проведет Зеленый день 11 и 12 ноября
Сбербанк традиционно проведет «Зеленый день» 11 и 12 ноября
По итогам конкурса будет издан сборник тиражом 100 экземпляров, куда войдут отобранные членами жюри 40 лучших работ.
Начинающие поэты и писатели Самары могут принять участие в литературном конкурсе «Самара: вчера, сегодня,завтра»
Она госпитализирована.
В Москве в ДТП на проспекте Мира пострадала актриса Елена Сафонова
Также в результате пожара пострадал мужчина. Проводится доследственная проверка.
Шестилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Сызрани
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.69
-0.6
EUR 81.79
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбербанк традиционно проведет «Зеленый день» 11 и 12 ноября

10 ноября 2021 20:02
218
Сбербанк традиционно проведет Зеленый день 11 и 12 ноября

Сбербанк в 2021 году отмечает 180-летие. К этой дате приурочена традиционная акция «Зеленый день», которая состоится 11 и 12 ноября. В рамках «Зеленого дня» пользователей ждут специальные предложения и акции, получить которые, можно не выходя из дома.

Подарки россиянам подготовили сервисы и компании экосистемы Сбера. Также специальные предложения будут распространяться на банковские продукты – вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты.

В общей сложности банк подготовил более 40 предложений. К примеру, в праздничные даты можно будет оформить подписку «СберПрайм» по специальной цене.

Специальные условия предлагаются и по кредитам. Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит по сниженной ставке на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» специальная ставка будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки, которая также будет снижена.

В «Зелёный день» от Сбербанка можно получить бонусы за оформление новой дебетовой или молодёжной СберКарты. В частности, при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты клиенту будет начислено 1 800 бонусов от «СберСпасибо». А действующие держатели дебетовой или молодежной СберКарты при оплате покупок у партнеров экосистемы Сбера смогут вернуть бонусами от «СберСпасибо» больше, чем в обычные дни.

Масштабы «Зелёного дня» с каждым годом растут. Подробную информацию о всех скидках и акциях аналога «черной пятницы» можно узнать на сайте банка.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам. 
10 ноября 2021, 16:57
Сбер предлагает скидку на ставки по кредитам бизнесу и другие специальные акции к 180-летию банка
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам.  Финансы и Банки
732
Теперь любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова.
10 ноября 2021, 15:57
Станцевать со звездой прямо у себя дома — теперь реально с AR-проектом #СберТанцы
Теперь любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова. Финансы и Банки
245
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу
10 ноября 2021, 11:13
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу
В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес. Финансы и Банки
388
В центре внимания
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
372
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
627
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
583
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
556
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
708
Весь список