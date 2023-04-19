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Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5%

19 апреля 2023 12:46
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Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5%

Сбербанк за 2022 год сократил долю банкоматов от американских производителей с 24% до менее чем 5%. Он планирует полностью отказаться от них максимум через три года, пишет РБК.

Сбербанк за 2022 год сократил долю банкоматов американских производителей в своей сети в пять раз. Теперь она составляет менее 5%, рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

«Мы сокращали долю американских банкоматов в сети «Сбера» с 2021 года. На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети. К текущему моменту она снизилась и составляет менее 5%. Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года. При необходимости сможем сделать это раньше», — рассказала Галкина. Она уточнила, что традиционными партнерами Сбербанка являются корейские производители.

Весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких западных санкций, из России ушли американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR — лидеры мирового рынка, а раньше и российского. Доля их устройств в России составляла 60–70% от общего числа банкоматов. Сейчас в стране продолжают работать производители банкоматов GRG (их выпускает государственный оборонный холдинг Китая), а также Nautilus Hyosung (Южная Корея), OKI (Япония) и др.

Сбербанк также тестирует банкоматы, с которыми можно взаимодействовать только с помощью смартфона, без пластиковых карт. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Затраты на оборудование для данного устройства на 15% ниже, чем для классического банкомата, а расходы на обслуживание — на 20% за счет исключения избыточных элементов (картоприемник, ПИН-клавиатура и т.п.), объяснила Галкина.

По данным ЦБ, на конец 2022 года в России было установлено около 173,5 тыс. банкоматов. За год этот показатель сократился на 5,8%. Но снижение числа устройств происходит планомерно не первый год. Статистика не отражает деление банкоматов по производителям. По данным последнего годового отчета Сбербанка за 2020 год, число банкоматов в его сети составляло 70,4 тыс. устройств.

После ухода Diebold Nixdorf и NCR из России их банкоматы могут продолжать функционировать, однако они не поддерживают обновление программного обеспечения. Из-за этого невозможно внедрить инновации либо их запуск приходится переносить, к тому же трудно устранять проблемы устройств, говорит руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. По его мнению, этим и обусловлена ускоренная замена.
 

Теги: СберБанк

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