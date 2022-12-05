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Сбербанк сделал бесплатными сервисы в отраслевом решении для владельцев коммерческой недвижимости

5 декабря 2022 14:47
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Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес.

Сбербанк оптимизировал решение для владельцев коммерческой недвижимости «СберБизнес. Недвижимость». Теперь сервисы в нем предоставляются бесплатно. Так, с 19 ноября 2022 года, юрлица могут бесплатно размещать объявления о сдаче помещений в аренду на сайте Домклик, формировать и печатать договоры аренды. Ранее данный функционал предоставлялся в расширенной версии Отраслевого решения предоставлялась за 670 рублей в месяц.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

"СберБизнес. Недвижимость — одно из наших самых востребованных отраслевых решений, им пользуются уже 104 тысячи предпринимателей. И мы постоянно совершенствуем его, чтобы сделать ещё более функциональным и доступным для наших клиентов. Поэтому мы увеличили бесплатный пакет, включив туда наиболее востребованные опции из расширенной версии. Изменения автоматически вступят в силу как для новых, так и для действующих клиентов".

Отраслевое решение СберБизнес. Недвижимость создано для предпринимателей, которые сдают коммерческие помещения в аренду. Оно позволяет управлять объектами недвижимости, находить арендаторов на портале Домклик, автоматизировать выставление счетов, напоминать о задолженностях, перевыставлять оплату услуг ЖКХ на арендаторов, юридически правильные договоры аренды в конструкторе документов и анализировать, в каких районах недвижимость наиболее востребована.

Решение в 3–5 раз снижает трудозатраты предпринимателя, автоматизируя рутинные бизнес-процессы. Больше не нужно переключаться между различными сервисами и вручную переносить информацию. Подключить СберБизнес. Недвижимость можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.

Напомним, Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: СберБизнес. Недвижимость, СберБизнес. ЖКХ, СберБизнес. Транспорт, СберБизнес. Оптовая торговля, СберБизнес. Сфера услуг и СберБизнес. Розничная торговля.

Теги: СберБанк

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