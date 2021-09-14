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СберБанк рассказал о спросе на льготную программу ипотеки на ИЖС

14 сентября 2021 11:50
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СберБанк рассказал о спросе на льготную программу ипотеки на ИЖС

Порядка 1,5 тысячи россиян подали заявки в Сбербанк на оформление ипотеки на строительство индивидуального дома от 6% в рамках льготной программы с начала июля этого года. Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

- Мы видим спрос населения на новую льготную ипотеку на ИЖС не только со стороны заёмщиков, но и остальных участников рынка. Список проверенных подрядчиков в рамках программы постоянно пополняется новыми организациями и регионами. Сейчас льготная ипотека на ИЖС доступна уже в 60 регионах страны. Мы считаем программу эффективной и полагаем, что она помогает улучшать свои жилищные условия российским семьям. Конечно, граждане активно оформляют ипотеку и по базовым программам Сбербанка на ИЖС. В 2021 году объёмы ипотеки на индивидуальное строительство выросли в четыре раза по сравнению с январём-августом 2020 года: на ИЖС и строительство загородной недвижимости банком выдано 5819 кредитов на 15,3 млрд рублей за январь-август 2021 года, - Николай Васев, Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик»

Напомним, согласно условиям новой программы льготного кредитования ИЖС, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. При этом максимально кредит можно оформить на 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. Также льготная ипотека на ИЖС распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, строящиеся застройщиками за счёт кредитных средств банка. По этим проектам минимальная ставка составляет 4,6% с учётом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.

В качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей, либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.

Подать заявку можно на сайте ДомКлик.

Теги: ипотека сбер СберБанк

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