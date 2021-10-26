Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов

204

Сбербанк вслед за постановлением Правительства РФ расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем. Программа была запущена весной 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии, и ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новостройке.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Сбербанк поддерживает инициативу Правительства РФ о расширении льготной ипотеки на ИЖС. Сейчас этот сегмент активно развивается, и мы видим рост спроса со стороны населения. Нововведение позволит большему числу россиян, мечтающих о своём собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке».

По его словам, по программе за девять месяцев текущего года россиянам выдано 135 010 кредитов на 398,2 миллиарда рублей, что в разы больше прошлогоднего результата. В 2021 году по всем программам господдержки на ИЖС выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиарда рублей, что в общем объёме выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% — в суммарном.

Оформить кредит по программе «Господдержка-2020» можно на сайте DomClick.ru.