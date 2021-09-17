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СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС до 1 декабря

17 сентября 2021 10:14
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СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС до 1 декабря

СберБанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 6%. Кредитный договор можно заключить до 1 декабря 2021 года. Ранее программа действовала до 1 октября. Напомним, процентную ставку субсидирует финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. 

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«С начала июля, когда была запущена программа, около 1,8 тысячи россиян подали в СберБанк заявки на оформление новой льготной ипотеки на возведение собственного дома. Конечно, нужно отметить, что сейчас мы видим рост спроса на ипотеку на ИЖС в принципе. В этом году в СберБанке выдача таких кредитов увеличилась в четыре раза: за январь-август 2021 года по всем программам выдано 5819 кредитов на 15,3 млрд рублей. А если говорить о новой льготной программе, ставку по которой субсидирует институт развития, то мы считаем её эффективной и видим интерес всех участников процесса — как граждан, так и подрядчиков».

Напомним, согласно условиям новой программы льготного кредитования ИЖС, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. При этом максимально кредит можно оформить на 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. Также льготная ипотека на ИЖС распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, строящиеся застройщиками за счёт кредитных средств банка.

В качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей, либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.

Подать заявку можно онлайн на DomClick.ru

Теги: ипотека сбер СберБанк сделки ИЖС

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