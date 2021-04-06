СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» с повышенной ставкой

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СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» до 10 мая 2021 года. Максимальная процентная ставка по вкладу составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года).

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» — на сайте банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

- «Дополнительный процент» — это отличное предложение для тех, кто хочет получить доход при полном отсутствии риска. Мы запустили эту акцию к 8 Марта и изначально планировали завершить её 5 апреля, но, увидев, что она пользуется большим спросом, продлили её до окончания майских праздников. Вклад на особых условиях можно открыть как офлайн в офисе банка, так и онлайн, но мы рекомендуем сделать это в мобильном приложении СберБанк Онлайн, поскольку тогда минимальная процентная ставка будет выше, да и к тому же это намного быстрее и удобнее.