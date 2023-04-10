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Сбербанк принял участие в круглом столе по инвестиционной привлекательности Самарской области

10 апреля 2023 10:49
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Сбербанк принял участие в круглом столе по инвестиционной привлекательности Самарской области

Эксперты Сбербанка приняли участие в работе круглого стола на тему «Создание условий для инвестиционной привлекательности IT-компаний и привлечения IT-специалистов в Самарской области». Мероприятие прошло в Самарской Губернской Думе. Участники обсудили механизмы по созданию привлекательных экономических условий для специалистов IT-отрасли. В частности, эксперты Сбербанка подробно рассказали об ипотечном кредитовании для IT-специалистов, а также о возможностях использования программы льготного финансирования проектов цифровой трансформации для IT-компаний.

Также в круглом столе приняли участие представители отраслевых министерств и Администрации Губернатора Самарской области, научного и вузовского сообщества региона, IT-компаний и общественных организаций.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк активно поддерживает развитие информационных технологий как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы постоянно работаем над созданием и улучшением финансовых инструментов поддержки IT-специалистов и IT-компаний. Например, с 27 марта этого года Сбербанк расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по программе «Ипотека для IT». Теперь готовую квартиру в новостройке можно приобрести не только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, но и у закрытых паевых инвестиционных фондов, которые являются первыми собственниками жилья».

Говорков Геннадий Александрович, председатель комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению:

«Сегодня всё производство основано на информационных технологиях. Они охватывают все сферы нашей деятельности: строительство, медицина, образование. Поэтому перед регионом стоит задача сохранения и увеличения IT-специалистов в Самарской области. Заседание «круглого стола» поможет найти и сформировать тот вариант, который позволит региону быть лидером и стать центром цифровой трансформации Российской Федерации».

 

Теги: СберБанк

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