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СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми

14 декабря 2021 13:49
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СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми

СберБанк запустил новую услугу для корпоративных клиентов — «Реестровые зачисления на счета самозанятых в рамках зарплатного проекта». С её помощью компаниям, которые являются клиентами Сбера, станет проще работать с самозанятыми гражданами.

Помимо зарплатных и прочих выплат, клиенты СберБанка теперь могут быстро и просто совершать массовые зачисления денежных средств и на счета самозанятых (физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). Новая услуга подходит рекрутинговым агентствам в сферах торговли, маркетинга, клининга и логистики, агрегаторам курьерских услуг и такси, фитнес-центрам, салонам красоты и в целом всем клиентам сегментов малого и крупного бизнеса, сотрудничающим с самозанятыми.

Услуга позволяет:

  • проверить факт регистрации исполнителей в качестве самозанятых в сервисе «Своё дело» перед каждым платежом, чтобы быть уверенным, что самозанятый зарегистрирован официально;
  • зачислить денежные средства на счета самозанятого;
  • автоматически сформировать чеки самозанятых на сумму произведенной выплаты;
  • загрузить ссылки на электронные чеки для подтверждения произведённых юридическим лицом выплат (для бухгалтерской/налоговой отчётности) в виде файла в интернет-банке СберБизнес.

Услуга реестрового зачисления на счета самозанятых доступна для всех клиентов СберБанка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей территории России — и абсолютно бесплатна.

Объёмы сотрудничества бизнеса с самозанятыми постоянно растут. СберБанк всегда занимал лидирующие позиции в поддержке бизнеса, поэтому мы создали удобный и простой сервис, который позволяет значительно сократить трудозатраты бухгалтерии организации, работающей с самозанятыми. Понимая большую важность экономии расходов как для малого, так и для крупного бизнеса, мы приняли решение сделать этот сервис бесплатным, - Екатерина Гарцева, Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

Теги: СберБанк

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