Сбербанк предоставил бизнесу более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все дизайн-проекты дворовых пространств формируются при активном участии самарцев.
В Самаре стартовало благоустройство дворовых территорий
Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток).
Оператор билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
При этом количество предложений идёт на спад.
Цены на вторичку перестали расти — Домклик Сбербанка
24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.
Завершены концертные программы "Веснушки - 2023"
В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области.
В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.
Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.22
EUR 89.46
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбербанк предоставил бизнесу более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов

25 апреля 2023 11:59
170
Сбербанк предоставил бизнесу более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов

В первом квартале 2023 года Сбербанк предоставил корпоративным клиентам льготные кредиты на инвестиционные цели на сумму более 50 млрд рублей.

Больше всего средств на инвестиционные проекты получили сельхозтоваропроизводители и переработчики продукции АПК в рамках программы Минсельхоза РФ №1528. По ней Сбербанк заключил с предприятиями отрасли АПК более 1180 договоров на общую сумму более 36 млрд рублей.

Другим популярным направлением льготного инвесткредитования стала программа Минэкономразвития РФ № 1764. За первые три месяца 2023 года Сбербанк выдал по ней бизнесменам 14,5 млрд рублей по 750 договорам. Программа в основном востребована предприятиями обрабатывающей промышленности, а также компаниями, которые заняты транспортировкой и хранением.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В 2023 году государство увеличило объём программ льготного инвестиционного кредитования и расширило перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться такими кредитами. Сбербанк был и остаётся основным проводником господдержки, а инвесткредиты становятся драйвером для развития всей экономики страны. В этом году Сбербанк предоставил бизнесу уже более 50 млрд рублей на инвестиционные цели: покупку сельхозтехники для обеспечения россиян урожаем, обновление коммунальной инфраструктуры в городах и посёлках, совершенствование оборудования на обрабатывающих предприятиях для повышения их производительности и другие проекты».

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.
25 апреля 2023, 14:57
Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. Финансы и Банки
97
Восстановление лесов — одно из главных и любимых направлений эковолонтёрства в банке.
25 апреля 2023, 14:07
Сбер запустил весенний сезон эковолонтерства
Восстановление лесов — одно из главных и любимых направлений эковолонтёрства в банке. Финансы и Банки
117
В Самаре 27% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом.
24 апреля 2023, 17:29
Жители Самары стали больше внимания уделять своему здоровью
В Самаре 27% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом. Финансы и Банки
425
В центре внимания
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
138
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
311
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
25 апреля 2023  09:40
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
193
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
440
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
354
Весь список