Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевому вкладу до 21%

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Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах - до 6%. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает ТАСС.

"Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу "СберВклад Прайм" составит 21% на срок от одного до трех месяцев. "Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%", - говорится в сообщении.

Максимальная ставка по валютному вкладу в Сбербанке составит 4% при сумме от $1 тыс., 5% - от $10 тыс. и 6% при размере вклада от $100 тыс.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС