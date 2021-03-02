Сбербанк поможет проверить целевое использование средств по контрактам

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Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам услугу «Банковское сопровождение коммерческих контрактов». Сервис даёт компаниям инструмент контроля исполнения контракта.

В рамках услуги банк обеспечивает контроль целевого использования средств и предоставляет клиенту по защищённому каналу связи интерактивную аналитику, условия предоставления информации согласовываются сторонами и фиксируются в договоре. Взаимодействие банка со всеми участниками сделки происходит дистанционно, а обработка платежей обычно занимает меньше суток.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

"Банковское сопровождение давно используется в госзакупках, сейчас мы видим большой интерес к нему и со стороны коммерческих компаний. Мы рады предложить нашим клиентам этот удобный и долгожданный сервис".

Чтобы подключить услугу, организации необходимо:

- оставить заявку на сайте банка;

- согласовать с менеджером параметры и условия договора;

- подписать договор дистанционно или в офисе банка.