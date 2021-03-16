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Сбербанк и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.
Сбербанк поможет привлечь в Самару туристов
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Сбербанк поможет привлечь в Самару туристов

16 марта 2021 14:55
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Сбербанк и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.

В рамках международной туристической выставки MITT 2021 Сбербанк и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе. Документ подписали управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин и заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В рамках соглашения планируется развитие системы туристской навигации на территории Самарской области, развитие сервисов по информированию пребывающих на территорию Самарской области туристов об основных услугах и предложениях, а также реализация совместных мероприятий по финансированию инвестиционных проектов, в том числе с использованием продуктов проектного финансирования.

Соглашение также предусматривает в том числе развитие цифровой инфраструктуры, сервисов, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирование туристского продукта.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать стратегическое партнерство с Правительством Самарской области. Совместно мы ведем работу над трансформацией одного из главных драйверов социально-экономического развития региона – туристической отрасли. Уверен, что подписанное сегодня соглашение позволит эффективно развивать инновационные технологии и увеличит инвестиционную и туристическую привлекательность Самарской области».

Артур Абдрашитов, заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области:

«Мы рассчитываем, что подписанное соглашение поможет реализовать новые проекты, которые позволят повысить туристическую привлекательность Самарской области, выявить новые ниши для развития коммерческой инфраструктуры. Наш регион располагает огромным потенциалом для активного внутреннего и въездного туризма – выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, уникальное историческое наследие, природные богатства, а также успешный опыт проведения массовых мероприятий международного уровня. Наработки Сбербанка могут позволить максимально эффективно использовать эти ресурсы и вывести туристическую отрасль в список лидирующих в регионе».

 

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