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СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay

20 июля 2021 10:57
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СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay

СберБанк совместно с Apple и Национальной системой платёжных карт реализовал поддержку карт «Мир» в Apple Pay. 

Держателям карт «Мир» — владельцам iPhone и Apple Watch стали доступны: 
 

  • бесконтактная оплата покупок в торговых точках;
  • оплата покупок в мобильных приложениях и интернет-магазинах;
  • бесконтактное обслуживание в банкоматах;
  • бесконтактная оплата проезда в транспорте;
  • возможность полностью отказаться от пластиковой карты, оставив только её цифровой аналог, и тем самым внести личный вклад в защиту природы.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платёжному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, кроме того, задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Аналогично упрощается и использование банкоматов СберБанка. Вместо того чтобы вставлять карту, удобнее приложить к устройству самообслуживания смартфон. Это исключает риск забыть пластиковую карту в банкомате и усиливает безопасность, поскольку пользователь подтверждает операцию не только ПИН-кодом, но и отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем на смартфоне.

Оплата проезда в транспорте — ещё одно направление, которое развивает СберБанк. В июле в Казани запущена экспресс-оплата в транспорте: владельцы iPhone могут оплачивать проезд по Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету: подтверждать транзакцию Touch ID или Face ID не нужно. Платёжная операция проходит мгновенно, даже при низком заряде аккумулятора (1–3%). В результате пользователь тратит меньше времени на оплату проезда, и пропускная способность турникетов увеличивается.

Кроме того, с запуском карт «Мир» в Apple Pay владельцам iPhone становится доступен сервис «Пластик как опция»: клиент может заказать флагманскую дебетовую СберКарту «Мир» в мобильном приложении СберБанк Онлайн без пластика, причём карта уже готова к использованию и её можно сразу добавить в Apple Pay. Такая карта обладает той же степенью защиты информации, что и пластиковая, при этом её невозможно потерять, она не занимает места в кошельке, а по истечении срока годности её не нужно перерабатывать.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также сервис Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: https://www.sberbank.ru/applepay.

Теги: «Мир» Apple Pay банковские карты сбер СберБанк

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