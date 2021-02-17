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СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение» в номинации «Банковский и финансовый сервис» и занял третье место в номинации «Лучшее приложение для потребителя (B2C)».

За 2020 год число пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло на 10 млн человек. Сегодня им ежедневно пользуется около 32 млн клиентов, а месячная активная аудитория СберБанк Онлайн, которому 15 февраля исполняется 10 лет, составляет более 65 млн пользователей. Ещё 8 млн человек используют веб-версию СберБанк Онлайн.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

"Мы гордимся, что наше приложение СберБанк Онлайн стало победителем такого престижного конкурса. Это ещё одно подтверждение, что мы развиваем цифровой банк в верном направлении. В приложении уже доступно более 140 сервисов, что позволяет нашим клиентам получать онлайн практически все услуги, которые предлагает Сбербанк в физических офисах."

Приложение входит в число наиболее часто скачиваемых в стране, уступая только самым популярным соцсетям и мессенджерам. В прошлом году в него были встроены виртуальные ассистенты семейства Салют — Сбер, Джой и Афина, — исполняющие голосовые команды пользователей. Это позволяет клиентам совершать различные операции голосом, экономя время.

Премия «Золотое приложение» — шестой ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета и одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Победители конкурса определяются по результатам народного голосования и экспертным оценкам жюри.