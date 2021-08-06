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Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ

6 августа 2021 12:14
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Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ

По итогам первого полугодия 2021 года Поволжский банк Сбербанка заключил более 2,3 тысяч кредитных договоров с предприятиями сферы АПК. Около 50% данных договоров заключены по программе поддержки сельхозпроизводителей (МСХ). 

Одним из наиболее эффективных механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей остаётся льготное кредитование, и наша задача обеспечить клиентам АПК максимально удобный и быстрый процесс получения денежных средств. По итогам первого полугодия текущего года отделением Сбербанка в Самарской области выдано порядка 1,2 млрд рублей по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. Механизм рассчитан на сельхозпроизводителей, которые занимаются производством, переработкой продукции и ее продажей, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк

Программа льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ, реализуемая в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 позволяет сельскохозяйственным производителям получить краткосрочные и инвестиционные кредиты. В рамках данной программы кредитные средства предоставляются на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Минсельхоза России от 23.06.2020 №340, в зависимости от установленных сроков кредитования. Предпринимателям выдаётся кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России осуществляются на стороне банка (отправка документов на получение субсидии и т.п.).

Помимо льготных государственных программ Сбербанк предлагает предприятиям АПК программы кредитования сезонно-полевых работ под залог будущего урожая, кредит на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада и проектного финансирования в агропромышленном комплексе.

Полную информацию о реализуемых в банке программах поддержки и кредитования бизнеса можно узнать на официальном сайте Сбербанка.

 

Теги: кредит сбер СберБанк

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