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Сбербанк объявил о запуске реферальной программы для малого и микробизнеса

5 июля 2022 15:18
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Сбербанк объявил о запуске реферальной программы для малого и микробизнеса

По сообщению пресс-службы Сбера, банк запустил программу поощрений для клиентов малого и микробизнеса «Все в плюсе»: предприниматели, которые обслуживаются Сбере, получат вознаграждение, как и новые клиенты, обратившиеся в Банк по их рекомендации.

Для того, чтобы принять участие в новой программе, клиенту Сбера необходимо на сайте банка или в интернет-банке СберБизнес сформировать ссылку и поделиться ей с другими предпринимателями. Если бизнесмен, получивший ссылку, воспользуется ей, откроет в банке расчетный счет и подключит пакеты услуг «Набирая обороты» или «Полным ходом», то оба участника получат вознаграждение: обслуживание на пакете услуг «Набирая обороты» на 3 месяца – всего за 1 рубль в месяц, на пакете «Полным ходом» – 2 месяца (сроки указаны с учетом 1 бесплатного месяца тест драйва для новых клиентов, т.е. действующем будет доступно обслуживание на пакете услуг «Набирая обороты» на 2 месяца – всего за 1 рубль в месяц, на пакете «Полным ходом» – 1 месяц).

«Сегодня на рынке действуют реферальные программы, при которых бонусное вознаграждение получает, как правило, одна сторона. Мы же распространяем льготы и на инициатора, и на того, кто воспользовался рекомендацией. У нас есть собственные исследования, свидетельствующие о том, что 25% клиентов малого бизнеса готовы рекомендовать обслуживание в банке своим знакомым, владельцам бизнеса. Теперь, благодаря программе «Все в плюсе», клиенты смогут получить приятный бонус в виде бесплатного рассчетно-кассового обслуживания», – Алексей Шашкин, директор дивизиона Сбербанка «Малый и микро бизнес».

Также в Сбербанке разъяснили, что если предприниматель не является клиентом Сбера, но у него есть желание воспользоваться данной программой, он может открыть в банке расчётный счёт, подключиться к одному из названных пакетов услуг и зарегистрироваться на сайте банка или в интернет-банке СберБизнес в качестве участника акции. По её условиям количество приглашённых партнёров не ограничено, поощрения суммируются за каждого приглашённого реферала, таким образом, есть возможность получить год обслуживания почти бесплатно. Приглашать можно юридические лица, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой, у кого нет открытых расчётных счетов в Сбербанке.

Фото:  ru.freepik.com

 

Теги: СберБанк

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