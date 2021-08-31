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Сбербанк обнаружил новый метод мошенничества

31 августа 2021 17:32
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«Акция Сбера к юбилею»: мошенники «дарят» деньги и скидки от имени банка.

В ноябре Сбер отпразднует 180-летний юбилей. В преддверии круглой даты кибермошенники начали распространять в соцсетях информацию о том, что банк якобы дарит клиентам деньги, подарки и даже скидки на оплату коммунальных услуг.

Схема работает так: злоумышленники создают поддельные профили в соцетях, используя фото и личную информацию реально существующих пользователей. «Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции Сбера, и предлагают «помочь с регистрацией» и сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС.

Если жертва не поймёт, что общается с мошенником и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

Сергей Лебедь, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка:

«Чтобы не пострадать от подобной схемы, всю информацию об акциях для клиентов Сбербанка ищите и перепроверяйте только в официальных источниках. А в соцсетях не помешает установить настройки приватности: разрешить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей. Будьте осторожны с сообщениями о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль. И никогда не вводите CVV-код своей карты и СМС-пароль на сайтах, в надёжности которых вы не уверены на 100%. А чтобы дополнительно защитить свою банковскую карту от мошенников, вы можете ограничить оплату в интернете по её реквизитам. Для этого нужно выбрать карту на главном экране приложения СберБанк Онлайн, перейти в «Настройки», выбрать «Лимиты и ограничения» и далее «Покупки в интернете». Изменять эти настройки можно в любой момент».

Теги: мошенничество предупреждает СберБанк

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