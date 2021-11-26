СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий

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В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по данным за 9 месяцев 2021 года почти 4,7 тыс. предпринимателей пользуются сервисом «Плати QR» от СберБанка. Это почти в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего данным сервисом пользуются владельцы розничных продовольственных магазинов – 10% от общего количества компаний, использующих сервис «Плати QR», лидером же по среднемесячному обороту являются туристические компании и организаторы экскурсий с долей в 16%. В среднем месячный оборот компаний, которые пользуются данным сервисом, составляет более 100 тыс. рублей.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сервис «Плати QR» — это отличное решение для малого бизнеса. Он дает возможность обеспечивать приём безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование. Этот сервис подойдет и на старте развития своего дела. Для клиентов QR-код также удобен — это быстрый способ оплаты покупок, благодаря которому можно забыть о пластиковых картах и наличных».

Сервис «Плати QR» - одна из форм безналичной оплаты платежей. Её особенность в том, что для использования не нужно дополнительное оборудование – банк присваивает компании QR код, с помощью которого клиенты смогут оплачивать товары или услуги.

Для клиентов сегмента ММБ, которые впервые подключат сервис «Плати QR», действует специальное предложение: при подключении сервиса пользоваться им можно будет без комиссии до 31 декабря 2021 года.