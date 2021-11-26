СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.
Компания «Т Плюс» выпустила Словарь энергетического сленга 
Сегодня проверили улицу Партизанскую, которую в этом году привели в порядок методом больших «карт».
В Самаре специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети
Центр будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.
«Феррони» откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка «Жигулевская долина»
Он пропал во время поисково-спасательной операции.
Найденный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем
В этом исправительном учреждении уже не первый год выпускают не только металлоконструкции, а также швейные товары.
В ИК-3 СО налажено производство контейнеров для сбора ТКО
Коррективы вносятся с целью повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований по организации остановок общественного транспорта.
В Самаре для автобусов ряда маршрутов меняется расположение остановок
Вместе с экспертом билайн Алексеем Верещагиным рассказываем, что делать и как защитить свои данные в безопасности при потере телефона. 
Вернуть нельзя забыть: что делать при потере телефона
Во время встречи участники узнают о ее творческом пути, трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и о секретах их преодоления. 
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий

26 ноября 2021 13:53
225
СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий

В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по данным за 9 месяцев 2021 года почти 4,7 тыс. предпринимателей пользуются сервисом «Плати QR» от СберБанка. Это почти в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Чаще всего данным сервисом пользуются владельцы розничных продовольственных магазинов – 10% от общего количества компаний, использующих сервис «Плати QR», лидером же по среднемесячному обороту являются туристические компании и организаторы экскурсий с долей в 16%. В среднем месячный оборот компаний, которые пользуются данным сервисом, составляет более 100 тыс. рублей. 

 Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сервис «Плати QR» — это отличное решение для малого бизнеса. Он дает возможность обеспечивать приём безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование. Этот сервис подойдет и на старте развития своего дела. Для клиентов QR-код также удобен — это быстрый способ оплаты покупок, благодаря которому можно забыть о пластиковых картах и наличных». 

Сервис «Плати QR» - одна из форм безналичной оплаты платежей. Её особенность в том, что для использования не нужно дополнительное оборудование – банк присваивает компании QR код, с помощью которого клиенты смогут оплачивать товары или услуги.

Для клиентов сегмента ММБ, которые впервые подключат сервис «Плати QR», действует специальное предложение: при подключении сервиса пользоваться им можно будет без комиссии до 31 декабря 2021 года. 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
26 ноября 2021, 13:32
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
Три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей. Общий бюджет научной премии составляет 60 млн рублей. Финансы и Банки
179
Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное взаимодействие.
25 ноября 2021, 15:37
Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи
Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное... Финансы и Банки
572
Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
25 ноября 2021, 15:21
Более 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка
Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансы и Банки
528
В центре внимания
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
26 ноября 2021  14:00
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
406
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021  11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
226
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
588
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
503
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
523
Весь список