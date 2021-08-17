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СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза

17 августа 2021 11:48
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За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок. 

В январе-июле 2021 года россияне оплатили банковской картой один миллиард поездок, что почти в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка: 

"Мы видим, что растёт популярность банковских карт как средства оплаты проезда в транспорте по всей России. Количество таких операций через эквайринг СберБанка превысило один миллиард, в то время как за весь прошлый год было совершено 967 тысяч оплат проезда картой. Конечно, мы понимаем, что это связано с удобством такого способа оплаты, а также с восстановлением деловой активности после смягчения ограничений в период пандемии. СберБанк активно развивает возможности для того, чтобы эта функция была доступна как можно большему числу граждан". 

Сегодня оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна в 143 городах России. Более половины пассажиров в городах с транспортным эквайрингом Сбера оплачивают проезд банковской картой. 

 

Теги: банковская карта оплата СберБанк

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