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СберБанк и ЮMoney присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей

1 июля 2021 10:56
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СберБанк и ЮMoney присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 

СберБанк присоединился к сервису С2В — Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнётся поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей СберБанка Онлайн.

"СберБанк всегда стремится предоставлять своим клиентам удобный сервис для быстрых решений. После подключения к СБП С2В  они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", - Кирилл Царёв, Заместитель Председателя Правления Сбербанка 

"Финтехкомпания ЮMoney (входит в экосистему Сбера) также завершила работы по подключению, и сервис С2В стал доступен физическим и юридическим лицам. Метод оплаты с помощью СБП через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса", - Иван Глазачев, Генеральный директор ЮMoney

Напомним, через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России клиент может оплатить покупку или услугу, предоставленную юридическим лицом — торгово-сервисным предприятием, с помощью онлайн-перевода денежных средств со своего банковского счёта на расчётный счёт юридического лица. Банк покупателя и банк юридического лица при этом должны быть участниками СБП. Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия, или по QR-коду СБП, сформированному для одноразового использования (на конкретную покупку). 

 

 

Теги: сбер СберБанк система быстрых платежей ЮMoney

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