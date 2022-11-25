Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проект по активному долголетию Похвистневского района занял 2 место во Всероссийском конкурсе
Статус дает возможность продавать нетелей и бычков как племенных, а также участвовать в развитии российского племенного животноводства.
Животноводческая ферма в Новокуровке Хворостянского района получила статус племенного репродуктора
В этом году в конкурсе приняли участие люди со всей России и других стран.
Школьница из Самарской области вошла в число призеров премии Росприроднадзора
Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!
Армен Бенян поздравил хирургов с профессиональным праздником
Приглашаются все желающие! Вход свободный.
Сегодня, 25 ноября, состоится юбилейный вечер ГМК-62
Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил награды в рамках премии «Надежный партнер»
Все мероприятия нацпроекта направлены на одну глобальную цель – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения.
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение»
Данный вид операции врачи освоили этим летом, такие операции — это часть мирового стандарта лечения, они проводятся только в 8 клиниках России.
Самарские врачи провели операцию трехлетнему пациенту с редким заболеванием
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
-0.11
EUR 62.78
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

25 ноября 2022 14:04
129
Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR — сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера. Теперь покупки в Fix Price доступны клиентам Сбера, даже если у них нет с собой карты.

Оплатить покупки по QR – коду могут не только клиенты СберБанка, но и клиенты других банков-партнеров.

QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке, достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка.

Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android. Кроме этого, до конца года при оплате QR-кодом Сбера начисляются повышенные бонусы от СберСпасибо.

К оплате по QR от Сбера уже подключено 11,6 тыс. платёжных терминалов в 4,6 тыс. торговых точек Fix Price по всей стране.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Инновационная система SberPay QR — это новое слово в бесконтактных платежах. Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением СберБанк Онлайн. Причём расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price не только удобно, надёжно и безопасно, но ещё и выгодно. Во-первых, 1% от стоимости товара вернётся на карту в виде бонусов СберСпасибо. Во-вторых, при первой покупке от 300 рублей вас ожидает промокод на бесплатную подписку СберПрайм на 3 месяца».

Олег Лексин, директор IT-департамента Fix Price

«Мы постоянно стремимся, чтобы процесс покупок в наших магазинах был как можно более комфортным и быстрым для покупателей, поэтому приветствуем партнерства, которые этому способствуют. Теперь мы добавили новый способ приема оплаты по QR коду вместе со СберБанком – Sberpay QR, и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в сети Fix Price».

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области с помощью QR от Сбера чаще всего покупают мебель и косметику
25 ноября 2022, 12:54
В Самарской области с помощью QR от Сбера чаще всего покупают мебель и косметику
Отметим, что интересы самарцев несколько изменились по сравнению с прошлым годом. Финансы и Банки
132
На форуме в Самаре Сбер рассказал о собственной HR-платформе «Пульс»
25 ноября 2022, 12:45
На форуме в Самаре Сбер рассказал о собственной HR-платформе «Пульс»
Платформа адаптирована как для работы с ПК, так и для использования её на смартфоне или планшете, что делает доступными все HR-сервисы в любое удобное время. Финансы и Банки
140
На AI Journey к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
24 ноября 2022, 13:48
На AI Journey к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
Новые участники – крупнейшие игроки российского технологического рынка. Финансы и Банки
363
В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
174
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
287
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
2332
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1643
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
511
Весь список