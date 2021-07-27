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СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС

27 июля 2021 13:10
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СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС

Самое популярное банковское приложение России — СберБанк Онлайн — переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android.

Mobile SDK — ПО, которое даёт возможность интегрировать решения 2ГИС в другие мобильные приложения. Самая крупная интеграция на сегодня — карта 2ГИС в СберБанк Онлайн.

Аудитория приложения СберБанк Онлайн — 69 млн человек в месяц. Клиентам с iOS теперь доступны карты 2ГИС — и это только начало нашего партнёрства. В дальнейшем каждый сможет попробовать разнообразные сервисы на базе 2ГИС в рамках СберБанк Онлайн, а у популярного геосервиса появится новая аудитория. В ближайшем будущем мы перейдём на технологии 2ГИС и в версии для Android, - Алексей Круглов, Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка

Первые работы над Mobile SDK начались больше года назад. Но ещё до официального релиза мы стали его итерационно встраивать в продукты экосистемы. Получился классический win-win — мы развиваем инструменты, наиболее необходимые партнёрам, а от них получаем ранний оперативный фидбек. Релиз нашего продукта в СберБанк Онлайн — хороший показатель нашей кропотливой работы. Наш SDK прошёл проверку компанией Bi.ZONE и получил высокую оценку безопасности кода, что говорит о применимости даже в банковской сфере, - Антон Спиридонов, СТО, директор департамента исследований и разработок 2ГИС

До этого компании экосистемы для решения геозадач использовали отдельные API. Например, так в своё приложение добавил карту сервис доставки продуктов Самокат.

Самокат использует сервисы 2ГИС для работы с адресами пользователя при онбординге. В мае 2020-го мы с ребятами из команды 2ГИС за две недели разработали и интегрировали в приложение карты и геокодинг. Радуют возможности кастомизации карт и простота работы API, позволяющие создавать уникальный опыт для пользователя, - Сергей Макаров, CPO Самокат

Помимо карты, компании экосистемы начали использовать геоданные 2ГИС. SberBox и SberPortal строят маршруты, рассказывают о ситуации на дорогах и где можно, например, перекусить.

Теги: 2ГИС сбер СберБанк

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