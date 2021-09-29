Сбербанк и Чистые водоёмы организовали эко-субботник в Самаре

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Волонтёры Сбербанка и АНО «Чистые водоёмы» провели в Самарской области экологическую акцию по очистке берегов острова Коровий, который расположен в устье реки Самара и омывается с севера рекой Волга, а с юга протокой Сухая Самарка. За один день участники акции собрали почти 500 кг отходов, которые впоследствии были отсортированы и направлены на переработку.

Сбербанк не первый год поддерживает акции по очистке берегов Волги, помогая региону в развитии волонтерского движения и экологического туризма на территории Самарской области.

Вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам уделяется особое внимание в Сбербанке. Мы стараемся регулярно проводить экологические акции и готовы поддерживать подобные эко-инициативы наших партнеров. Вовлекая в этот процесс всё большее количество людей, у нас есть возможность делать окружающий нас мир лучше, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка

Сегодня многие крупные компании заявляют о реализации ESG-стратегии, однако на деле не все готовы ей соответствовать. Приятно, что лидер российского финансового рынка Сбербанк прикладывает для этого значительные усилия. Задача волонтерских организаций заключается в объединении усилий людей в достижении общих целей и защите общественных интересов. Сегодня и государство, и бизнес оказывает материальную поддержку, но главное – личное участие каждого из нас. Поэтому для нас ключевым фактором соответствия экологической стратегии является вовлеченность сотрудников компании. Мы благодарим волонтеров Сбербанка за помощь в нашей работе и надеемся на дельнейшее сотрудничество, - Денис Стукалов, Руководитель АНО «Чистые водоемы»