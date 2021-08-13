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Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области

13 августа 2021 09:34
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Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области

За первые шесть месяцев 2021 года в Самарском отделении Сбербанка жители подали в 1,4 раза больше заявок на ипотечные кредиты по двум программам: ипотека на загородную недвижимость и ипотека на  индивидуальное строительство дома, чем за аналогичный период прошлого года. 

Если с января по июнь 2020 года в Самарской области заявки на такие ипотечные кредиты подали более 1000 клиентов банка, то в 2021 году за аналогичный период в Сбербанк было подано уже более 1400 заявок.  Кроме того, в первые шесть месяцев прошедшего года Сбербанк выдал ипотечных кредитов по вышеназванным программам на общую сумму более 220 млн рублей, а за такой же период текущего года выдано ипотечных кредитов на сумму более 300 млн рублей.

- Пандемия показала всем нам, что иметь загородный дом – это большое счастье. Иметь возможность собраться всей семьей на природе не только летом, но и для постоянного проживания, дышать свежим воздухом, быть автономным и ни от кого не зависящим – очевидные преимущества частного дома. Сбербанк готов поддержать наших клиентов в стремлении приобрести недвижимость за городом. Ипотечный кредит позволит приобрести дом своей мечты, а после передачи в залог построенного загородного дома, ставка по ипотеке будет снижена, - Лилия Читнева, Заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк

Узнать подробную информацию об ипотеке на ИЖС или загородную недвижимость можно на сайте ДомКлик. 

Теги: загородный дом ипотека кредит сбер СберБанк

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