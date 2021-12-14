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Сбер значительно улучшил позиции в ведущих ESG-рейтингах

14 декабря 2021 15:21
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На сегодняшний день Сбер — единственный российский банк, имеющий оценку CDP, что соответствует высокой значимости управления климатическими аспектами для деятельности Сбера.

За прошедший год Сбер существенно улучшил свои показатели по основным международным ESG-оценкам: S&P Global CSA, CDP и Sustainalytics.

S&P Global CSA

В S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment) показатель Сбера вырос с 41 до 53, что является наивысшим баллом среди российских банков, получивших оценку CSA. Улучшение позиций Сбера в рейтинге связано с раскрытием климатической стратегии, определением существенных направлений ESG-повестки. Кроме того, отмечены инициативы Сбера в части развития человеческого капитала, управления рисками и информационной безопасности.

Недавно Сбер также получил оценку ESG (ESG Evaluation) от S&P Global Ratings.

CDP Climate Change

В рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) Сбер поднялся с уровня F до D. CDP оценивает уровень зрелости компании в управлении вопросами изменения климата, включая оценку выбросов парниковых газов, оценку климатических рисков и климатическую стратегию. На сегодняшний день Сбер — единственный российский банк, имеющий оценку CDP, что соответствует высокой значимости управления климатическими аспектами для деятельности Сбера.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Sustainalytics уже второй раз в этом году отмечает рост качества управления ESG-рисками Сбера, улучшив ESG Risk Rating совокупно за 2021 год на 2,5 пункта до 21,5. В результате у Сбера самый низкий уровень неуправляемого ESG-риска среди российских банков.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Уходящий год стал для нас знаковым в плане ESG-повестки. Мы предприняли несколько прорывных шагов, которые позволили существенно усилить ESG-функцию и получить положительные оценки от международных рейтинговых агентств.

Мы утвердили Политику по ESG, определили наши основные фокусы внимания, разработали климатическую стратегию и сформировали план действий, начали активно работать над совершенствованием системы управления устойчивым развитием, провели системную работу внутри Сбера по сбору данных и развитию ESG-методологии.

Все эти факторы сыграли ключевую роль и позволили Сберу занять лидирующие позиции среди российских банков в ESG-рейтингах. Результаты говорят об очевидном прогрессе и со стороны Сбера, и в целом в развитии ESG-повестки в России. Но это только начало большого пути, который в ближайшие годы предстоит пройти всем компаниям на российском рынке. И мы готовы оказать нашим клиентам и партнёрам комплексное содействие в этом ESG-переходе".

 

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