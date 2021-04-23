Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования
В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
Золотую маску получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета Бахчисарайский фонтан»
"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей
Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей
Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона
Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Промышленное производство Сельское хозяйство Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье

23 апреля 2021 10:08
86
Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился второй страховой продукт по подписке. Это программа «Сбереги финансы» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», которая позволяет защитить деньги на всех счетах и картах банка. До конца года в СберБанк Онлайн подписными станут все рисковые продукты «Сбербанк страхование».

Модель подписки позволяет подключать страховую защиту на тот период, когда она необходима. Стоимость годовой программы можно оплатить сразу либо разделить на ежемесячные платежи.

"Всё более важным критерием выбора любого сервиса становится возможность платить именно за тот срок, в который человек им пользуется, — под эту потребность мы и перестраиваем страховые программы Сбера. Мы уже предложили подписку на два продукта нашей дочерней компании «Сбербанк страхование» –— «Защита от травм» и «Сбереги финансы». Так что теперь клиенты могут активизировать страховую защиту от травм, например, на период активного отдыха, а защиту банковской карты — на то время, когда на ней находится большая сумма. При этом по-прежнему можно заключить и привычный годовой договор страхования. Уже летом оформить подписку можно будет и на страхование жилья, а до конца года — на все программы рискового страхования в Сбере", - Наталья Алымова

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

"Механизм подписки комфортен для бюджета клиента: не нужно отдавать большую сумму сразу, как за годовую страховку, а можно платить небольшими суммами и только за тот промежуток времени, когда такая защита необходима. При этом возможность заключить и оплатить договор страхования на год у клиентов также сохраняется. Программа «Сбереги финансы» популярна у жителей Поволжья: за прошлый год договоры по ней оформили почти 270 тыс. клиентов", - Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк 

Оформить подписку на обе программы можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. По программе «Сбереги финансы» оплата осуществляется ежемесячно или ежегодно, по программе «Защита от травм» — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Заявить о страховом событии по обеим программам можно дистанционно — в мобильном приложении СберОсмотр. По продукту «Сбереги финансы» заявление также можно подать в СберБанк Онлайн.

Программа «Защита от травм» страхует от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до шести человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

Основное покрытие программы «Сбереги финансы» предусматривает защиту от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег (в том числе, если они были списаны с помощью вирусов, в результате кражи данных карт, при использовании незащищенного wi-fi). В расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит. По одному полису страхуются деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Застрахованной картой можно расплачиваться за рубежом: защита действует по всему миру.

Теги: банк сбер финансы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
23 апреля 2021, 11:10
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора. Финансы и Банки
0
В центре внимания
Золотую маску получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета Бахчисарайский фонтан»
23 апреля 2021  10:44
"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"
Культура
58
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021  10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Образование
69
Самарский театр оперы и балета впервые получил Золотую маску
23 апреля 2021  10:02
Самарский театр оперы и балета впервые получил "Золотую маску"
Культура
91
В Самаре 23 апреля распределят свободные места в детских садах
23 апреля 2021  09:25
В Самаре 23 апреля распределят свободные места в детских садах
Образование
100
Виктор Кудряшов: нужно научиться использовать инструменты, которые предлагает Правительство РФ для развития и комплексного решения проблем территорий. 
22 апреля 2021  22:09
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании Президента РФ
Политика
292
Весь список