Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье

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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился второй страховой продукт по подписке. Это программа «Сбереги финансы» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», которая позволяет защитить деньги на всех счетах и картах банка. До конца года в СберБанк Онлайн подписными станут все рисковые продукты «Сбербанк страхование».

Модель подписки позволяет подключать страховую защиту на тот период, когда она необходима. Стоимость годовой программы можно оплатить сразу либо разделить на ежемесячные платежи.

"Всё более важным критерием выбора любого сервиса становится возможность платить именно за тот срок, в который человек им пользуется, — под эту потребность мы и перестраиваем страховые программы Сбера. Мы уже предложили подписку на два продукта нашей дочерней компании «Сбербанк страхование» –— «Защита от травм» и «Сбереги финансы». Так что теперь клиенты могут активизировать страховую защиту от травм, например, на период активного отдыха, а защиту банковской карты — на то время, когда на ней находится большая сумма. При этом по-прежнему можно заключить и привычный годовой договор страхования. Уже летом оформить подписку можно будет и на страхование жилья, а до конца года — на все программы рискового страхования в Сбере", - Наталья Алымова

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

"Механизм подписки комфортен для бюджета клиента: не нужно отдавать большую сумму сразу, как за годовую страховку, а можно платить небольшими суммами и только за тот промежуток времени, когда такая защита необходима. При этом возможность заключить и оплатить договор страхования на год у клиентов также сохраняется. Программа «Сбереги финансы» популярна у жителей Поволжья: за прошлый год договоры по ней оформили почти 270 тыс. клиентов", - Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк

Оформить подписку на обе программы можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. По программе «Сбереги финансы» оплата осуществляется ежемесячно или ежегодно, по программе «Защита от травм» — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Заявить о страховом событии по обеим программам можно дистанционно — в мобильном приложении СберОсмотр. По продукту «Сбереги финансы» заявление также можно подать в СберБанк Онлайн.

Программа «Защита от травм» страхует от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до шести человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

Основное покрытие программы «Сбереги финансы» предусматривает защиту от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег (в том числе, если они были списаны с помощью вирусов, в результате кражи данных карт, при использовании незащищенного wi-fi). В расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит. По одному полису страхуются деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Застрахованной картой можно расплачиваться за рубежом: защита действует по всему миру.