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Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости

13 января 2022 12:34
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Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости

Теперь клиенты сервиса Домклик при покупке квартиры могут внести задаток через приложение СберБанк Онлайн. Услуга распространяется только на сделки вторичного рынка недвижимости и доступна как клиентам, так и партнёрам сервиса Домклик. 

При поиске подходящего жилья в мобильном приложении Домклик или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение СберБанк Онлайн через блок «Сделка» в карточке объявления и внести денежные средства, забронировав понравившуюся квартиру. Для этого покупателю нужно:
 

  • после переадресации в приложение СберБанк Онлайн зайти в раздел «СберСделки»;
  • заполнить шаблон «договора онлайн»;
  • направить его продавцу;
  • подписать согласованный документ с помощью электронной подписи;
  • дождаться, пока продавец поставит свою электронную подпись;
  • перевести задаток.

Благодаря тому что весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Также это избавляет от необходимости хранить бумажные документы — договор всегда будет доступен в мобильном приложении, и его можно скачать в любой момент. Договор, заключённый онлайн и подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы стремимся предложить удобные сервисы для наших клиентов и партнёров на каждом этапе клиентского пути, сделав процесс покупки и продажи недвижимости простым и безопасным. Создание новых возможностей для клиентов и партнёров — одна из наших приоритетных задач».

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

 

Теги: СберБанк

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