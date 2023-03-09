"Сбер" запустил программу социальных кредитов для поддержки социально значимых проектов

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Сбербанк в конце 2022 года запустил программу социальных кредитов, 100% средств которой направляются на социально значимые проекты, заявил глава банка Герман Греф.

"В конце 2022 года в "Сбере" утверждена собственная социальная таксономия. Появились социальные кредиты, 100% средств которых направляется на реализацию социально значимых проектов", - сообщил Греф в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых результатов банка.

В феврале в ходе встречи с журналистами старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова заявляла, что в планах у "Сбера" развивать в 2023 году отдельное направление в области социального кредитования и реализовать финансирование социальных проектов на 100 миллиардов рублей.

Ранее в четверг Сбербанк раскрыл свои финансовые результаты. Так, в прошлом году чистая прибыль по МСФО составила в 270,5 миллиарда рублей после 1,246 триллиона годом ранее. А за январь-февраль 2023 года прибыль по РСБУ составила в 225 миллиардов рублей.