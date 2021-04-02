Сбер запустил проект «Российские истории» о достижениях соотечественников

59

Сбер запустил проект «Российские истории», рассказывающий о великих достижениях и подвигах жителей нашей страны. На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях, первые 30 историй из жизни России и россиян появятся 14 апреля. В дальнейшем самые яркие истории о простых гражданах страны, совершивших подвиги, будут появляться на сайте sber.ru, билбордах, видеороликах в СМИ и соцсетях.

Страница проекта состоит из трёх разделов: «Гордимся», «Заботимся» и «Верим». В них уже представлены достижения микробиологов, разработавших вакцину от COVID-19 «Спутник V»; покорителей космоса; российских лауреатов Нобелевской премии; врачей, спасающих жизни во время пандемии; экологов, сохраняющих исчезающие виды животных; победителей международных школьных и студенческих олимпиад; предпринимателей, создающих новые рабочие места; разработчиков технологий искусственного интеллекта и других жителей России. Проект продлится полгода, его результаты будут подведены в октябре.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Мы собираем истории о героях среди нас. Россия полна людьми с потрясающими достижениями, достойными того, чтобы о них узнала страна.

Мы планируем собрать тысячи историй и лучшие расскажем на всю страну — на сайте sber.ru и билбордах, в видеосюжетах и роликах в СМИ и соцсетях. Это проект, который покажет прошлое и настоящее нашей страны, а также потенциал — устремление к новым горизонтам благодаря таланту и энергии людей вокруг нас".