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Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования

17 января 2022 14:53
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Курс рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов.

Сбер запустил обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование», который рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов. Программа обучения включает два академических часа и находится в открытом доступе на сайте СберУниверситета.

В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

- В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

 

Теги: СберБанк

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