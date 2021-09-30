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Сбер запускает продукт для финансирования всех этапов комплексного жилищного строительства

30 сентября 2021 12:35
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Сбер запускает продукт для финансирования всех этапов комплексного жилищного строительства

Сбер запускает продукт для финансирования комплексного жилищного строительства, состоящего из нескольких очередей с разными сроками получения разрешений на строительство. Об этом в ходе собственной конференции Сбера «ESG в девелопменте» сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках нового продукта застройщик сможет получать одновременное одобрение условий финансирования на все очереди проекта. Объем финансирования на начальный этап составляет от 50 до 90% от бюджета, на каждую очередь — от 85 до 100% от бюджета. Заёмщиками могут выступить участники программ комплексного развития территории или застройщики проектов комплексной застройки. Предложение будет действовать в административных центрах субъектов Российской Федерации, населенных пунктах Московской и Ленинградской областей, а также в Сочи.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Мы сейчас активно развиваем ESG-повестку, и в сфере девелопмента у нас есть три основных направления. Первое — зелёное кредитование, второе — формирование комфортной социальной среды, то есть финансирование строительства проектов, обладающих всей необходимой инфраструктурой для проживания граждан, и третье — ответственное управление. Продукт, о котором мы сегодня объявили, — решение для развития социальной среды, которое особенно будет актуально для проектов расселения ветхого жилья. Благодаря единовременному принятию решения о кредитовании всего проекта у застройщика есть уверенность в получении финансирования на все этапы строительства, а за счет ускоренного согласования финансирования каждой очереди сроки принятия решения сокращаются примерно в 3 раза».   

Также в ходе конференции эксперты обсудили как повестка устойчивого развития влияет на отрасль девелопмент жилья, нужно ли внедрять новые подходы в строительство жилья, какие вызовы возможности появляются у застройщиков при соблюдении принципов ESG и какие законодательные инициативы требуются для мотивации девелоперов. 

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