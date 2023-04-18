Сбер запускает первый в России образовательный проект для начинающих предпринимателей в метавселенной

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Сбер запускает первый в России образовательный проект КоМета для начинающих предпринимателей в метавселенной. Виртуальное пространство создано для начинающих предпринимателей и подростков от 12 лет и старше, интересующихся технологическими трендами, наукой или темами личной эффективности и развития мягких навыков. В нем регулярно будут проходить вдохновляющие лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты, также будет организована библиотека видео-контента. Планируется, что до конца года 3D-пространство посетят больше 35 тысяч уникальных пользователей.

Помимо просмотра лекций и концертов, посетители КоМеты смогут создавать собственные цифровые аватары, общаться с другими пользователями, проходить квесты в пяти связанных пространствах и получать подарки от Сбера и компаний-партнеров.

Попасть в КоМету может любой желающий: подключение возможно как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера, оно не требует скачивания приложений и регистрации. Функционал площадки и форматы работы с ней будут постоянно обновляться на основе пожеланий её пользователей, пространство будет дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодёжного стартап-комьюнити.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Согласно опросу, который Сбер провёл в начале года, одним из препятствий для старта своего бизнеса школьники и студенты называют нехватку информации о том, как сделать первый шаг, предпринимательство кажется им недостижимо сложным. Но в нынешних условиях стремительно развивающихся технологий и доступных ресурсов открыть свой технологический стартап просто – может быть, как никогда ранее. Поэтому и появилась КоМета – место для кооперации и совместной работы, где ребята смогут учиться и развивать мягкие навыки в игровом формате. Наша цель – увлечь темой бизнеса и технологий как можно больше молодых людей, и формат метавселенной для этого отлично подходит».

Виртуальное пространство является собственной разработкой Сбера и реализуется в период проводимого в России десятилетия науки и технологий.