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Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

31 января 2022 12:54
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Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

Сбер объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.

Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек.

Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод. 

Новый сервис разработан с учетом предложений наших клиентов, которые хотели бы таким образом обезопасить своих близких и пожилых родственников от действий мошенников.

Сервис абсолютно безопасен для клиента. Во-первых, помощники идентифицированы банком и известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.

Подключить услугу можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для Сбера, который максимально помогает и снабжает своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная мера. Тандем ʺклиент+помощникʺ будет чувствовать себя значительно увереннее в сложных финансовых ситуациях, когда дополнительная трезвая оценка действий позволит избежать печальных последствий». 

Теги: СберБанк

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